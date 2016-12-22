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شاهد: حريق هائل يلتهم 140 مبنى في اليابان دون أنباء عن وفيات

22/12/2016

قال مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق إن حريقا أتى على نحو 140 منزلا ومتجرا ومنشآت أخرى في مدينة ساحلية يابانية مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص دون حدوث وفيات.

وتم استدعاء الجيش للمساعدة في مكافحة الحريق الذي نشب في الصباح في منطقة سكنية بمدينة إتويجاوا التي يقطنها نحو 44500 نسمة وتقع على بعد نحو 230 كيلومترا شمال غربي طوكيو.

وقال مسؤول في ِإدارة الإطفاء المحلية "فقد الحريق قوته، وفرص انتشاره أصبحت محدودة" مضيفا أن إطفاءه تماما سيستغرق ساعات إضافية.

وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة وإن أوامر بالإخلاء صدرت بشأن 363 منزلا مجاورا.

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