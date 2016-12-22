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شاهد:رد فعل عجوز ترتدي نظارة الواقع الافتراضي لأول مرة

22/12/2016

نشرت صفحة Skills In Time على موقع يوتيوب، مقطعاً مصوراً يرصد رد فعل صادم وغير متوقع لجدة أسترالية ترتدي نظارة الواقع الافتراضي لأول مرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأحفاد أعدوا حفلة عيد ميلاد لجدتهم التي بلغت سن الثمانين، وقام أحدهم بجعلها ترتدي نظارة الواقع الافتراضي والسماعات، وعلى ما يبدو أنه كان فيلماً عنيفاً ومرعباً حيث بدأت الجدة تصرخ على الأريكة وسط ضحكات الأحفاد.

لكن الأمر تطور حينما لامس أحدهم ذراعها من أجل طمأنتها، فأصابها الفزع وخلعت النظارة وهي ترتجف من الخوف ثم التقطت سكيناً كانت بجوار كعكة عيد الميلاد، ولوحت به يميناً ويساراً في رد فعل صادم للجميع.

وحاول أحد الأحفاد شرح الأمر وإقناعها بأن هذه لعبة تحاكي الواقع وليست حقيقية، لكنها حملت مسدساً وأطلقت 4 أعيرة نارية تجاه التلفاز حينما ظهرت سمكة قرش عملاقة تفتح فمها وتسبح نحو الشاشة، غير مصدقة بأن الأمر ليس واقعياً وأنه مجرد عالم افتراضي، وعلى ما يبدو فإن التلفاز تحطم تماماً.
 
 
 
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