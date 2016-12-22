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رياض محرز بالقائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي واستبعاد صلاح

22/12/2016

رياض محرز

جاء الجزائري رياض محرز ضمن القائمة الثلاثية لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2016 بينما خرج مواطنه إسلام سليماني والمصري محمد صلاح.

وأعلن الاتحاد الافريقي اليوم الخميس القائمة النهائية وضمت إلى جانب محرز لاعب ليستر سيتي الثنائي بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الغابون وبروسيا دورتموند الفائز بالجائزة في العام الماضي والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وضمت القائمة السابقة خمسة لاعبين قبل استبعاد سليماني زميل محرز في ليستر سيتي وصلاح مهاجم روما الإيطالي.

وكان محرز من أهم أسباب فوز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لأول مرة كما حصل اللاعب الجزائري الموهوب على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة في الموسم الماضي في إنجاز كبير.

أما أوباميانج فيتألق باستمرار في قيادة هجوم دورتموند بينما يظهر ماني بشكل رائع مع ليفربول وسجل مؤخرا هدف الفوز على إيفرتون.

وسيعلن الفائز في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل في نيجيريا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أيضا ترشيح ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة وهم الأوغندي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب افريقي وزميله خاما بيليات لاعب زيمبابوي ورينفورد كالابا مهاجم مازيمبي من الكونجو الديمقراطية ومنتخب زامبيا.

وسيشهد الحفل أيضا إعلان الفائزين بعدة جوائز أخرى منها أفضل لاعب شاب وأفضل موهبة واعدة وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل حكم.

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