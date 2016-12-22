بالفيديو: تطوير روبوتات على هيئة المشاهير "للزواج بها"

في خلال الـ 35 سنة المقبلة يخطط خبراء في تكنولوجيا الروبوت لزواج أول انسان آلي بالبشر، وأكدت الشركات المنتجة له، أنه سوف يكون أكثر تفاعلا لأنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون أول زواج بين الروبوت وإنسان بشري قبل عام 2050.

وأثناء المؤتمر الذي عقد خلال الأسبوع الجاري حول إنتاج أول "زوج أو زوجة آلية" بالعاصمة البريطانية، قدم الخبراء من مختلف أنحاء العالم رؤية حول كيفية إمكانية الزواج بين البشر والروبوتات.

وكشفت دراسة أجريت حول قبول الرجال للزواج من إنسان آلي أن نسبة 40 بالمائة أكدت أنها ستشتري هذا الروبوت.

وأوضحت بعض الشركات المنتجة للروبورت أنهم حاليا في سدد تنفيذ الروبورت على أشكال المشاهير، وذلك تحت شعار أنك لن تحتاج للاحتفاظ بصور الفنانين لأنهم سوف يكونون أمامك.