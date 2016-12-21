مكافأة 100 ألف يورو مقابل معلومات عن مشتبه به في هجوم برلين

أعلنت السلطات الألمانية عن مكافأة قدرها 100 ألف يورو، أكثر من 104 آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى إلقاء القبض على رجل تونسي مشتبه بضلوعه في هجوم الشاحنة في برلين.

وعرف مكتب الادعاء الاتحادي المشتبه به بأنه أنيس العامري، 24 عاما، وقال إنه قد يكون مسلحا ويمثل خطورة.

وذكر المكتب في بيان أن البحث جار عن العامري بدعم من قوات الشرطة في 16 ولاية اتحادية ألمانية.

ونشر المكتب صورتين للعامري على موقعه الإلكتروني.

ونقلت إذاعة تونسية عن والد العامري إنه غادر تونس قبل سبعة أعوام كمهاجر بشكل غير مشروع وأمضى أربعة أعوام في السجن في إيطاليا بتهمة حرق مدرسة، وسافر إلى ألمانيا قبل عام.