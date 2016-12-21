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معلقا على اغتيال الزواري..ليبرمان:إسرائيل تدافع عن مصالحها

21/12/2016

ليبرمان: إسرائيل تفعل ما يجب للدفاع عن مصالحها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في أول تعقيب إسرائيلي رسمي، على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري: " إسرائيل تفعل ما يجب القيام به للدفاع عن مصالحها ".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أقوال ليبرمان التي جاءت خلال مؤتمر لنقابة المحامين، في تل أبيب، تطرق خلالها لتصفية مهندس الطيران التونسي محمد الزواري.

وأضاف ليبرمان: " ذا ما قتل شخص في تونس فافترض أنه لم يكن نصيرا معروفا للسلام، ولم يكن مرشحا لجائزة نوبل للسلام كذلك".

واغتيل المخترع ومهندس الطيران محمد الزواري الخميس الماضي على يد مسلحين مجهولين بمدينة صفاقس جنوبي تونس.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت يوم السبت انتماء الزواري لجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، وقالت إن الزواري شارك في تطوير برنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم "أبابيل".

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