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مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يستخدم أسلحة أمريكية في سوريا

21/12/2016

مقاتلون في حزب الله اللبناني

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا يستخدمون حاملات جنود مدرعة أمريكية كان قد تم توريدها للجيش اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن السفارة الأمريكية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها تظهر حزب الله -الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد- وهو يستعرض معدات عسكرية أمريكية في سوريا.

وتردد على نطاق واسع أن هذه الصور كانت تظهر عربات مدرعة من طراز ام113 لنقل الجنود قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدامها شائع جدا في المنطقة.

وفي إفادة للصحفيين الأجانب في تل أبيب عرض المسؤول الكبير صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أمريكية مدرعة مصطفة في طريق.

وقال بالإنجليزية "ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله.. أثناء قتاله في سوريا أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية." ووصف الجماعة بأن لها نفوذ كبير في لبنان.

وقال المسؤول الذي تقتضي شروط الإفادة عدم تعريفه باسمه أو رتبته أو منصبه "تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى أنني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها… إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية. هذا ليس افتراضا".

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش.

ولم يورد المسؤول أي تعليق عن متى تم توريد المركبات للجيش اللبناني.

وقال إن حزب الله لديه ثمانية آلاف مقاتل في سوريا حيث قتل أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011.

وخاضت إسرائيل آخر حرب لها مع حزب الله في عام 2006. ويقول المسؤول إن أعضاء حزب الله 30 ألفا نصفهم من المقاتلين.

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