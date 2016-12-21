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شاهد: طرد ممثل أمريكي من أصل عربي من طائرة لتحدثه بالعربية

21/12/2016

قال آدم صالح وهو أمريكي من أصل يمني إنه طرد مع صديق له من على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية لأنه استخدم اللغة العربية خلال حديثه عبر الهاتف مع أحد مرافقيه على متن الطائرة.

وأظهرت لقطات على صفحة آدم على موقع فيسبوك مسؤولي الشركة وهم يطلبون من آدم ورفيقه النزول من الطائرة.

وأوضح آدم، الذي يعمل ممثلا، أنه كان يتحدث مع والدته عبر الهاتف ثم مع أحد أصدقائه الذي كان برفقته.

وعلق الإعلامي المصري باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، على الحادث بالقول "عار عليكم شركة دلتا، تطردون الناس من طائراتكم لأنهم يتحدثون لغة مختلفة, وهؤلاء العنصريون المتطرفون الذين يلوحون لهم بإشارة الرحيل، هذا أمر غير مقبول تماما".

وردت الشركة الأمريكية على صفحتها على موقع فيسبوك بأنه تم إنزالهما من الطائرة بعد أن أعرب أكثر من 20 راكبا من عدم ارتياحهم بسبب حالة الاضطراب التي نشبت في الطائرة.

وأكدت الشركة أنها ستجري تحقيقا شاملا للحادث، مشيرة إلى أنها تأخذ اتهامات التفرقة العنصرية بمنتهى الجدية.

وقالت الشركة "إن ثقافتنا تتطلب معاملة الأخرين باحترام"، لافتة إلى أنهما قاما بالحجز على رحلة تالية.

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