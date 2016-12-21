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شاهد: بكاء زوجة السفير الروسي في أنقرة على نعشه

21/12/2016

وصل جثمان السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف إلى مطار موسكو في وقت متأخر مساء الثلاثاء بعد يوم من اغتياله في معرض فني روسي بالعاصمة التركية يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات لاستقبال الجثمان في مطار موسكو بكاء زوجة أندريه كارلوف ووالدته على النعش الملفوف بعلم روسيا، بينما عُزفت موسيقى حزينة.

 وكان في استقبال الجثمان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي يشارك في محادثات تشمل تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الروسية بشأن الأوضاع في سوريا.

 واحتجزت الشرطة التركية 6 أشخاص بتهمة التورط في مقتل السفير، حسبما أعلنت وسائل إعلام تركية أمس الثلاثاء، قالت إن التحقيقات ستتوسع لتشمل أقارب لمنفذ الاغتيال مولود مرت ألتنتاش (22 عاما) وهو شرطي يعمل بقوات مكافحة الشغب منذ عامين ونصف العام.

 واتهم وزير الخارجية التركي حركة فتح الله غولن بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

 ويتزعم فتح الله غولن، الذي نفى أي دور له في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ، حركة تضم شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية وشركات. وتعتبر تركيا هذه الحركة منظمة إرهابية.

 وطلبت السلطات التركية مرارا من الولايات المتحدة تسليمها فتح الله غولن، لكن السلطات الأمريكية ترد باستمرار أن الأمر يعود الى القضاء.

وقالت وسائل إعلام روسية إن رئيس الكنيسة الروسية البطريرك كيريل سيقود بنفسه مراسم كنسية خاصة ستعقد في كاتدرائية "المسيح المخلص" الرئيسية بالعاصمة الروسية قبل دفن كارلوف.

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