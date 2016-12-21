رئيس غامبيا يعلن تمسكه بالسلطة رغم هزيمته في الانتخابات

يحيى جامع يرفض التنحي عن السلطة

قال رئيس غامبيا يحيى جامع إنه لن يتنحى عن السلطة وندد بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تهدف لحمله على ترك السلطة بعدما خسر الانتخابات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول أمام منافسه أداما بارو.

وتمثل التصريحات التي أدلى بها جامع على التلفزيون الرسمي تشديدا لموقفه بعد أيام تزايدت فيها الآمال في إمكانية إقناعه بتسليم السلطة في نهاية ولايته في 18 من يناير /كانون الثاني حيث من المقرر تنصيب بارو.

وقال جامع "لست جبانا، لا يمكن انتهاك حقي، هذا هو موقفي، لا يمكن أن يحرمني من هذا النصر إلا الله القدير".

وأضاف " كان اجتماع إيكواس بالفعل إجراء شكليا، قبل أن يأتوا .. قالوا بالفعل إن جامع يجب أن يتنحى، لن أتنحى".

وكان جامع قد أعلن في البداية قبوله بنتيجة الانتخابات وأقر بخسارته، لكنه تراجع في التاسع من ديسمبر / كانون الأول عن موقفه، وقال إنه سيطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي قال إنها اعترتها مخالفات.