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دراسة: أشعة الشمس تنشط جهاز المناعة

20/12/2016

قالت دراسة أمريكية حديثة عن أن التعرض لضوء الشمس، المصدر الأول لحصول الجسم على فيتامين "د"، يقوي وينشط جهاز المناعة عند الإنسان لمكافحة العدوى.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون في المركز الطبي التابع لجامعة جورج تاون الأمريكية، أن فيتامين "د" الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، يلعب دورا رئيسيا في تنشيط جهاز المناعة لمكافحة العدوى، خاصة في الجلد، أكثر منطقة بالجسم تأهبا لمكافحة كثير من الميكروبات.

وأضاف الباحثون أن أشعة الشمس تعمل على تنشيط الخلايا التائية، وهي مجموعة من الخلايا الموجودة بالدم، وتلعب دورا أساسيا في عمل جهاز المناعة عند الإنسان.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من ضوء أشعة الشمس تجعل هذه الخلايا تتحرك بشكل أسرع في الدم لمكافحة العدوى البكتيرية.

وتعتبر الشمس المصدر الأول والآمن لفيتامين "د"، فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين، ويمكن تعويض نقص فيتامين "د"، بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسالمون والسردين والتونة وزيت السمك وكبد البقر والبيض أو تناول مكملات فيتامين "د" المتوافرة بالصيدليات.

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين، قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام والسرطان والالتهابات وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.

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