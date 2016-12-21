تونس تقرر إعادة تشكيل جهاز المخابرات بعد اغتيال الزواري

حماس أعلنت انتماء الزواري لجناحها العسكري

قررت الحكومة التونسية إعادة تشكيل جهاز المخابرات الوطني على خلفية اغتيال المهندس محمد الزواري، والذي قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، إن أجهزة أجنبية متورطة في اغتياله الخميس الماضي بمدينة صفاقس.

وجاءت هذه التحركات عقب اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الثلاثاء مع قيادات أمنية ووزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية.

وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء إنه تقرر إعادة إنشاء جهاز الاستخبارات الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية، وإحالته إلى رئاسة الحكومة على أن تكون مهمته جمع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الإستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها، بالإضافة إلى تحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام ووضع المخطط الوطني للاستعلامات.

واغتيل الزواري نهاية الأسبوع الماضي على يد مسلحين أجانب أمام منزله بمدينة صفاقس جنوب البلاد.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية يوم السبت انتماء الزواري لجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، وقالت إن الزواري شارك في تطوير برنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم "أبابيل".