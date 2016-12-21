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تقرير: الهند تحل محل بريطانيا كخامس اقتصاد في العالم

21/12/2016

حي الأعمال بمدينة مومباي الهندي

للمرة الأولى منذ نحو 150 عاما تجاوز الاقتصاد الهندي اقتصاد بريطانيا، المحتل السابق للهند، بحسب تقرير لمجلة فوربس.

وقال التقرير إن هذا التحول يعود في جزء كبير منه إلى توابع استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، في مقابل تسارع نمو الاقتصاد الهندي.

وأشار التقرير إلى أن من بين أسباب تجاوز الاقتصاد الهندي لنظيره البريطاني هبوط قيمة الجنيه الإسترليني بنحو 20 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا والذي سجل 1.87 تريليون جنيه إسترليني، حيث أصبح يساوي 2.29 تريليون دولار، في حين وصلت قيمة إجمالي الناتج المحلي للهند إلى 153 تريليون ليرة، وهو ما يساوي نحو 2.3 تريليون دولار.

وتوقع التقرير استمرار اتساع الفجوة بين الاقتصادين، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8 بالمائة بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 1 إلى 2 بالمائة فقط بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وبهذه تحل الهند محل بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

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