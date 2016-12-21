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تحليل الحمض النووي يكشف هوية المنفذ الثاني لهجوم إسطنبول

20/12/2016

هجوم اسطنبول في 10 ديسمبر الماضي

كشفت السلطات التركية عن هوية المنفذ  الثاني، للهجوم المزدوج في منطقة بشيكطاش بإسطنبول، الذي وقع 10 ديسمبر/ كانون الأول، وخلّف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأوضحت مصادر أمنية أن مؤسسة الطب العدلي أجرت فحوصات على عينات من الحمض النووي، تم الحصول عليها من مكان التفجير، في إطار التحقيقات التي تجريها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول.

وأضافت المصادر أن الفحوصات أثبتت أن الانتحاري، الذي فجر سيارة مفخخة، اسمه "قدري قلينج" (27 عاماً)، مسجل في سجلات دائرة نفوس قضاء "قزل تبة" التابع لولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وكانت السلطات التركية كشفت الجمعة الماضي، النقاب عن هوية أحد منفذي هجوم إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية حينها، أن الفحوصات كشفت أن الانتحاري الذي فجر نفسه، قرب حديقة "ماجكا"، بمنطقة بشيكطاش، يدعى "براق ياووز".

وذكرت أن "ياووز" مسجل في دائرة النفوس بولاية شانلي أورفه (جنوب)، ويلقّب بـ"أردال"، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وفي سياق متصل ذكر بيان صادر عن ولاية إسطنبول، أن أحد عناصر الشرطة الراقدين في مستشفى "باغجلار التعليمي" بالمدينة، توفي اليوم متأثراً بجروح، أصيب بها، في تفجير بشيكطاس ليرتفع عدد القتلى إلى 45.

وأضاف البيان أن 41 جريحاً أصيبوا في الهجوم الإرهابي المزدوج، لازالوا يتلقون العلاج في المشافي المدينة.

ووقع مساء 10 من الشهر الجاري، هجوم مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري قرب ملعب "فودافون أرينا" بمنطقة بشيكطاش في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم، أسفر عن استشهاد 45 شخصًا بينهم 37 شرطيًا.

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