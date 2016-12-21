البنك الدولي يوافق على شريحة بقيمة مليار دولار من قرض لمصر

هذه هي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي لمصر

قال بيان من البنك الدولي إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق الثلاثاء على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية".

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية: "نرحب بدعم البنك الدولي لأجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي".

وأضافت نصر، والتي تمثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي، أن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي يدعم نمو بلدنا ويساعد في تحقيق إمكانياته الكاملة، ويرفع مستويات المعيشة لشعبه".