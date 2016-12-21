اتهام اثنين من أبناء ترمب بالانتفاع من منصب والدهما

اتهام لأبناء ترمب بالانتفاع من منصب والدهما

اتهم مركز أبحاث أمريكي مستقل نجلي الرئيس المنتخب دونالد ترمب البالغين بالانتفاع ماديا من منصب والدهما عن طريق منظمة خيرية جديدة شاركا في تأسيسها لجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار من كل متبرع مقابل بطاقة دعوة لحفل خاص مع الرئيس الجديد.

وقال مركز النزاهة العامة "سي بي آي" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية في تقرير إن منظمة "أوبنينغ داي فاونديشن" التي استقت اسمها من حفل تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل تأسست في تكساس في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وإن اثنين من المدراء الأربعة العاملين فيها، هما نجلا الرئيس المنتخب دونالد جونيور واريك.

ونشر المركز على موقعه الإلكتروني وثيقة تأسيس المنظمة غير الربحية والتي تنص على أن الأرباح التي ستجنيها هذه المنظمة ستذهب الى "منظمات خيرية متخصصة في المحافظة" على الطبيعة الأمريكية وحمايتها، ولا سيما المحافظة على التقاليد الأمريكية في الصيد البري والبحري.

وتنظم هذه المنظمة حفلا يقام مساء 21 يناير / كانون الثاني في مركز للمؤتمرات في واشنطن يشارك فيه متبرعون سيحظى الأكثر سخاء من بينهم بالفرصة لحضور حفل خاص مع الرئيس الجديد مع إمكانية التقاط صورة تذكارية معه إضافة لهدية تذكارية عبارة عن غيتار يحمل إهداء فنان شهير لم يذكر اسمه سيحيي الحفل، وكذلك إمكانية المشاركة في رحلة صيد مع أحد ابني الرئيس أو كليهما.

وأضاف تقرير المنظمة أن المتبرعين يمكنهم إبقاء هوياتهم طي الكتمان بما أنها منظمة خيرية غير سياسية.