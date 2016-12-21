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أنقرة : حركة غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي

21/12/2016

أنقرة تحمل غولن مسؤولية اغتيال السفير الروسي

أبلغ مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي نظيره الأمريكي جون كيري أن حركة فتح الله غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي في تركيا.

وأجرى جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع كيري بعد ساعات من الإعلان عن وصول مجموعة من المحققين الروس إلى أنقرة للتحقيق في ملابسات مقتل السفير الروسي برصاص عنصر من قوات مكافحة الشغب التركية.

وقال أوغلو خلال الاتصال الهاتفي، أن أنقرة وموسكو تعتقدان بتورط جماعة فتح الله غولن في اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.

كما وجهّ رئيس بلدية أنقرة مليح غوكشيك ووسائل إعلام حكومية تركية أصابع الاتهام لشبكة غولن، معتبرين ان عملية الاغتيال تهدف الى ضرب التقارب الروسي التركي مؤخرا.

ونفى محام قريب من الجماعة -التي يرأسها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن اتهام الحكومة للجماعة بالوقوف وراء في حادثة اغتيال السفير الروسي في العاصمة التركية.

ويتزعم فتح الله غولن الذي نفى أي دور له في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ، حركة تضم شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية وشركات، وتعتبر تركيا هذه الحركة منظمة إرهابية.

وطلبت السلطات التركية مرارا من الولايات المتحدة تسليمها فتح الله غولن، لكن السلطات الأمريكية ترد باستمرار أن الأمر يعود الى القضاء.

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