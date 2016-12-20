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مسلح يفتح النار على مصلين في المركز الإسلامي بسويسرا

20/12/2016

شرطة في موقع إطلاق النار في زيوريخ

أصيب ثلاثة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء صلاتهم في مركز إسلامي بوسط مدينة زيوريخ السويسرية مساء أمس، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأطلقت الشرطة السويسرية عملية بحث عن مشتبه به مجهول يعتقد أنه في الثلاثينيات من العمر.

وتم العثور بعد ساعات على جثة شخص على بعد مئات من الأمتار من موقع الحادث لكن الشرطة قالت إنها لا تزال تحقق فيما إذا كان لذلك صلة بحادث إطلاق النار بالمركز الإسلامي.

وذكرت الشرطة أن عددا من المارة أبلغوا عن وقوع الحادث وأنه تم تطويق مكان الحادث بشكل تام.

وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل غرفة الصلاة وفتح النار على المصلين.

ويعاني اثنان من المصابين الثلاثة من جروح خطيرة .

وقال شاب في المركز الإسلامي لصحيفة "20 مينيتن" إنه لا يتصور كيف يمكن لشخص أن يقوم بتنفيذ مثل هذا الهجوم. 

وأضاف " لم يتقدم أحد من قبل بشكوى ضد المركز، وتابع "لم تكن لدينا أية مشاكل".

ويأتي الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ في وقت تشهد فيه بعض الدول الأوربية صعودا قويا لتيارات يمينية متطرفة وزيادة في الاعتداءات على المهاجرين، وبين حين وآخر تتعرض مراكز إسلامية ومساجد في أوربا لاعتداءات مختلفة دافعها الرئيسي كراهية الأجانب.

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