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محلل عسكري مصري: روسيا ستسحب سفيرها من تركيا ردا على مقتله!

20/12/2016

قال العميد "سمير راغب" الخبير الاستراتيجي، ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن حادث اغتيال السفير الروسي في تركيا سيؤدي إلى تداعيات سلبية في العلاقات بين موسكو وأنقرة، خاصة أن العلاقات بين البلدين غالبا ما تكون "على حافة الهاوية" على حد قوله.

وأضاف "راغب" خلال لقاء على فضائية "القاهرة والناس" المصرية أن هذه التداعيات السلبية قد تصل إلى حد قيام روسيا بسحب سفيرها من أنقرة ردا على ما حدث، وهو التصريح الذي أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كون السفير الروسي قد اغتيل بالفعل ولن تستطيع روسيا سحبه بعد أن قتل.

وقدم "راغب" التعازي إلى "الشعب الروسي الشقيق" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحادث، متهما الجانب التركي بالمسؤولية والتقصير الأمني فيما حدث.

المصدر : الجزيرة مباشر
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