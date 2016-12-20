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فيديو يظهر اقتحام الأمن للقاعة التي قُتل فيها السفير الروسي

20/12/2016

أظهر فيديو صورته قناة فوكس التلفزيونية الخاصة اقتحام قوات الشرطة للقاعة الفنية التي اغتيل فيها السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف رميا بالرصاص أمس الاثنين بهدف السيطرة على القاتل.

وأعلنت تركيا أن القاتل يدعى مولود ميرد الطنطاش ويبلغ من العمر 22 عاما وعمل في شرطة مكافحة الشغب بأنقرة لمدة عامين ونصف العام.

وقتلت قوات خاصة تركية الطنطاش بعد دقائق من إطلاقه النار على كارلوف.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن والدة المهاجم ووالده وشقيقته وقريبين آخرين له اعتقلوا في إقليم أيدين بغرب البلاد واعتقل كذلك زميله في السكن في أنقرة.

وقال مسؤول أمني كبير إن التحقيقات تركز على ما إذا كان للطنطاش صلات بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز. ونفى كولن مسؤوليته عن محاولة الانقلاب وعن هجوم أمس الاثنين وأدان الحادثين.

وقال الطنطاش بالتركية "لا تنسوا حلب. لا تنسوا سوريا. لن تستطيعوا الشعور بالأمان طالما كانت مناطقنا غير آمنة. الموت وحده يمكن أن يأخذني من هنا".

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