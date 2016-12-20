فيديو: مقلب مصري في "ماكدونالدز" يحصد ملايين المشاهدات

حصد مقطع مصور ملايين المشاهدات على موقع فيسبوك، لشاب مصري قلد مذيعاً بقناة ناشونال جيوغرافيك ونفذ مقلباً طريفاً في أحد موظفي خدمة عملاء ماكدونالدز.

وأشعل الشاب حكيم كمال مواقع التواصل بعد نشره الفيديو على صفحته بموقع فيسبوك تحت عنوان "لو ناشونال جيوغرافيك طلبت أوردر من ماكدونالدز".

وظهر الشاب خلال الفيديو واضعاً الهاتف المحمول على المنضدة ثم بدأ في التحدث باللغة العربية الفصحى بمجرد رد أحد موظفي ماكدونالدز عليه.

وطلب حكيم وجبة شطائر البرجر اللذيذة "الذي كان يأكله جوني في تكساس وأيس كريم صن داي اللذيذ" بحسب تعبيره، مقلداً صوت مُعلِّق بقناة ناشيونال جيوغرافيك ببراعة وإتقان شديدين.

وبدا على صوت الموظف ويدعى أحمد الارتباك من لغة الشاب، محاولاً فهم ما يقوله بالفصحى، ثم استكمل معه طلب الوجبة حتى النهاية مكرراً الأسئلة عليه أكثر من مرة كما لو كان غير مستوعب لما يحدث.

وحظى الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ونال إعجاب الملايين، وانهالت التعليقات والمشاركات إعجاباً بأداء الشاب شديد التميز.