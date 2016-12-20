البث الحي
منوعات

طفلة تركية ترسل مصروفها لأطفال حلب

20/12/2016

الطفلة التركية نسيبة طوسون

تأثرت الطفلة التركية نسيبة طوسون (8 سنوات)، بما تشاهده في الأخبار من معاناة أهالي حلب، فقررت المساهمة بما تستطيع لمساعدتهم، وتبرعت بما ادخرته في حصالتها من مصروفها الشخصي للأطفال هناك.

وتبرعت طوسون ضمن حملة نظمها أهالي حي "أفشار" بمدينة مانيسا غربي تركيا، لمد يد العون لأهالي حلب، حيث توجهت إلى صاحب المحل التجاري الذي يجمع التبرعات، وقدمت له كل مدخراتها التي تبلغ 50 ليرة تركية (14 دولار تقريبا).

وقالت طوسون، التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي، إنها تأثرت كثيرا لدى رؤية أطفال حلب على التلفاز خلال مشاهدتها الأخبار مع والدها، مضيفة "حزنت كثيرا عندما رأيت أطفال حلب، وأردت أن أرسل نقودا لأخوتي هناك. سأدخر مرة ثانية وأرسل نقودي إليهم".

وقال صمد أقصوي، صاحب المحل الذي سلمت إليه طوسون التبرعات "بعد ما شاهدناه على التلفاز، قررنا في الحي أن نجمع مساعدات لحلب، وبدأنا في إخبار الجميع بذلك".

وفي المساء، يقول أقصوي، جاءت طفلة عمرها 8 سنوات إلى المحل ووضعت أمامه نقودا وقالت له "هذا كل ما في حصالتي. هل توصل هذه النقود للأطفال هناك؟"

أعرب أقصوي عن تأثره الشديد بموقف طوسون، معتبرا أنها لابد أن تكون مثالا يحتذى به.

كما عبر محمد، والد نسيبة، عن سعادته الشديدة لتصرف ابنته وحساسيتها.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)