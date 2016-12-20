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صور: "صناديق لحفظ الأسنان المتساقطة" أغرب هدايا للأطفال

20/12/2016
أغرب هدايا أمازون للأطفال

أثارت أغرب هدايا أطفال عرضها سوق أمازون الأمريكي الشهير، ضجة كبيرة على الإنترنت، بعدما نشر موقعه الإلكتروني إعلانات لصناديق خشبية صغيرة على شكل أوجه أطفال لحفظ أسنانهم المتساقطة!

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية هذه الهدايا بأنها الأكثر غرابة على الإطلاق، لاسيما بالنسبة للوالدين الجدد، حيث إن هناك فراغات داخل الصندوق لحفظ الحبل السري لحديثي الولادة والشعر الوبري المتساقط أيضاً.

وانقسم مستخدمو الإنترنت حول تلك الهدية غير العادية، فرآها البعض فكرة جيدة وممتعة للأمهات الجدد واعتبروها هدية مثالية، فيما رأى البعض الآخر أنها هدية مخيفة متسائلين بسخرية "لماذا لا يوجد مربعات للأظافر أيضاً؟!".

وعرض أمازون أشكالا مختلفة للصناديق الخشبية تباع بأسعار ما بين 16 و22 دولاراً، وهي عبارة عن وجوه أطفال من الجنسين تحوي فراغات على شكل مربعات عددها 20 تماثل عدد الأسنان المتساقطة للطفل، فضلاً عن فراغين للحبل السري والشعر الوبري، لتبقى تذكاراً حياً للحظات الطفولة.
 
 
 
 
 
 
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