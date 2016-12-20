شرطي أمريكي يلقي بقهوة ساخنة على وجه فتاة مسلمة

الشرطة وجهت للمُعتدي تهماً تتعلق بجرائم الكراهية

اعتقلت الشرطة الأمريكية شابًا تهجّم على فتاة مسلمة تبلغ من العمر 21 سنة، في مدينة نيويورك، حسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن المعتدي -34 عامًا-، واسمه "ناثان غراي"، قام برش كوب قهوة ساخن على وجه الفتاة، وضربها بحقيبته على وجهها، ووصفها بأنها "إرهابية".

ووقعت الحادثة، الأحد الماضي، في أحد أفرع مطعم دانكن دونتس بحي مانهاتن، عندما طلب المعتدي كوبًا من القهوة، ثم اقترب من مجموعة من النساء المسلمات كنّ جالسات على إحدى الطاولات، وبدأ يصفهنّ بأنهنّ "إرهابيات".

وأضافت الصحيفة نقلًا عن نادلة في المطعم "أعطيته كوب القهوة، ثم بدأ يتمتم شيئًا عن الإرهاب، إلا أنني لم استطع سماع ما يقوله".

وتابعت: "ابتعد عني، وجلس بجانب النساء المسلمات، وفجأة صرخ قائلًا، أكره المسلمين، أنا شرطي، وسوف أقتلكم".

واستطردت: "حاولت النساء تجاهل المهاجم، لكنه استمر بالصراخ، وبعد ذلك رش المهاجم كوبًا من القهوة الساخنة على وجه إحدى الفتيات، وضربها على وجهها بحقيبته"، حسب موظفة المطعم.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، نقلًا عن الشرطة، أنه أثناء هروب الفتاة تبعها "غراي"، وأمسك بها وطوقها من رقبتها، قبل أن تحضر الشرطة وتعتقله؛ حيث وجهت له تهمًا متعلقة بجرائم الكراهية.

يذكر أن حالات الاعتداء على المسلمين وترهيبهم، ارتفعت بشكل ملحوظ قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أنها أصبحت أكثر شيوعًا خلال الحملة الانتخابية لدونالد ترمب الذي دعا إلى فرض حظر على هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، أن الهجمات ضد المسلمين الأمريكيين شهدت ارتفاعا مفاجئا خلال العام الجاري.

وأوضح المكتب أنه تم تسجيل 12 حالة اعتداء متعلقة بجرائم الكراهية في عام 2015، بينما ارتفعت بشكل محلوظ في العام 2016، لتصل إلى 25 حالة.