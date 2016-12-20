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شاهد: ماذا حدث لسائق فوجئ بزوجته وعشيقته في حافلته؟

20/12/2016

نشب عِراك شديد بين زوجة وعشيقة زوجها السائق المكسيكي بعد أن صعدت حافلته فوجدتهما يجلسان بجوار بعضهما البعض ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفوجئ السائق بزوجته تصعد حافلة الركاب التي يقودها بينما تجلس عشيقته إلى جواره وبدأت المعركة، وأظهر مقطع مصور منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق وهو في مأزق محرج أمام الركاب، محاولاً تهدئة زوجته وفض العراك، لكنها أوسعتهما ضرباً.

وبحسب تقارير وسائل إعلام محلية في المكسيك، فإن الزوجة التي كانت ترتدي قبعة بيسبول وطماق، صعدت إلى الحافلة مصادفة حينما وجدت عشيقة زوجها تجلس بجانبه فهجمت عليها على الفور، وانهالت عليهما باللكمات والركلات ما وُصِف بأسوأ ضرب في مكان عام.

وحاول بعض الركاب التدخل بعدما فشل السائق في تهدئة زوجته، محاولين الفصل بين المرأتين وفض الاشتباك، لكنهم على ما يبدو فشلوا أيضاً.

 

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