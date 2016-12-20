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شاهد: لحظة انفجار هاتف في وجه مطرب عالمي

20/12/2016

تعرض المطرب والمنتج الأمريكي المعروف سي لو غرين، لحادث مرعب عندما انفجر هاتفه المحمول في أذنه ووجهه أثناء رده على مكالمة هاتفية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويعتبر غرين البالغ من العمر 42 عامًا، آخر ضحايا انفجار هاتف سامسونغ، حيث رصدته كاميرات المراقبة أثناء حديثه في الهاتف داخل استديو موسيقي لتسجيل أغنيته الجديدة، ليباغته الهاتف بعد لحظات بصعود دخان يعقبه انفجار في أذنه اليمنى ووجهه أسقطته أرضاً مغشياً عليه.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل ما إذا كان المغني الأمريكي قد اصيب وما إذا كانت إصابته خطيرة ، لكن مغني الراب العالمي بث مقطعاً مصوراً مباشراً على صفحته بموقع فيسبوك طمأن الجميع على صحته وشكر حبهم اهتمامهم ودعمهم.

 

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