تقرير: المشتبه به في حادث دهس برلين باكستاني

حادث الدهس أدوى بحياة 12 شخصا وإصابة 48 آخرين – رويترز

أذاع راديو "برلين-براندبورغ" الألماني صباح اليوم الثلاثاء أن المشتبه بقيادته للشاحنة التي دهست جمعا من المواطنين في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين مساء أمس الاثنين باكستاني.

وذكرت الراديو استنادا إلى مصادر أمنية أن المشتبه به المقبوض عليه وصل إلى ألمانيا في 31 ديسمبر/ كانون أول عام 2015.

وبحسب تقرير الراديو، فإن المشتبه به معروف لدى الشرطة بسبب ارتكابه جنحا بسيطة.

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على هذه البيانات.

إلا أن شرطة برلين تحدثت الأول مرة عن الاشتباه في أن حادث الدهس كان هجوما إرهابيا.

وقال محققون ألمان إنهم يعملون على فرضية أن سائق الشاحنة قد تعمد صدم الأشخاص بالشاحنة.

وقالت الشرطة الألمانية إن الرجل، الذي عثر عليه ميتا في مقصورة الشاحنة وتحددت جنسيته بأنه مواطن بولندي، لم يكن خلف عجلة القيادة عندما اقتحمت الشاحنة السوق.

وكان مالك الشاحنة البولندي، آرييل زورافسكي، قال لمحطة "تي في إن 24" إن السائق، وهو من أقاربه، تعذر التواصل معه منذ الرابعة من مساء أمس الاثنين وأقسم بأنه غير مسؤول عن الهجوم .

وكتبت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء: "كافة الإجراءات الشرطية المتخذة إزاء الهجوم الذي يحتمل أن يكون إرهابيا في ميدان برايتشايدبلاتس تسير على قدم وساق وتطبق بالعناية الواجبة".

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به خلال فراره من مكان الحادث، وتقوم السلطات باستجوابه حاليا.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية أن المشتبه به استخدم أسماء مختلفة مما يجعل تحديد هويته أمرا أكثر صعوبة.

وأودى حادث الدهس بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 49 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

