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ترمب يربط هجوم برلين ومقتل السفير الروسي"بإرهابيين إسلاميين"

20/12/2016

ترامب يربط هجوم برلين "بإرهابيين إسلاميين"

 دان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب " الهجمات المتواصلة لـ "الإرهابيين" الإسلاميين على المسيحيين"، بحسب قوله وذلك في معرض تنديده بالهجوم الذي استهدف سوقا في برلين حيث دهس سائق شاحنة جمعا من الناس ما أوقع قتلى وجرحى.

وقال ترمب في بيان إن مدنيين أبرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد، وإن تنظيم الدولة و"إرهابيين" آخرين  يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم وذلك في إطار جهادهم العالمي" بحسب ما جاء في بيانه.

وأضاف ترمب أنه يجب محو هؤلاء "الإرهابيين" و شبكاتهم الإقليمية والدولية من على وجه الكرة الأرضية، وقال "سننجزهذه المهمة  مع كل شركائنا المحبين للحرية".

وقال ترمب في بيانه "إن ما حصل في العاصمة الألمانية هو اعتداء إرهابي مروع".

وعن مقتل السفير الروسي في أنقرة ، قال ترمب، إن السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف  اغتيل على يد إرهابي إسلامي راديكالي.

وأصدر ترمب، بيانا وصف فيه إطلاق النار على كارلوف بأنه اغتيال "ينتهك جميع قواعد النظام المتحضر ولابد من شجبه عالميا".

وقدم البيان التعازي لأسرة وأحباء كارلوف.

وأضاف ترمب على تويتر "إن الحادثة إلى جانب هجمات في تركيا وسويسرا تظهر أن الوضع يزداد سوءا، يجب على العالم المتحضر أن يغير تفكيره".

 

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