المجمع الانتخابي يصدق على فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة

ترمب يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي (رويترز)

صدّق المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة على انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للبلاد بعد 6 أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ45 رسمياً.

وفاز ترمب بأكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي وهو الحد الأدنى للفوز، فيما حصلت منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المقابل على 166 صوتاً، وفق تعداد أجرته وسائل الإعلام الأمريكية.

واجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية، والبالغ عددهم 538 في عواصم ولاياتهم الـ50 أمس الاثنين للتصويت على تثبيت الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وحصل على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لكلينتون.

وقال ترمب معلقاً على فوزه إن الفضل في هذا الفوز الانتخابي التاريخي الساحق يعود إلى ملايين الرجال والنساء في سائر أنحاء البلاد، مؤكداً أنه سيعمل بجد لتوحيد البلاد، متعهداً أن يكون رئيساً لكل الأمريكيين.

وسارع نائب الرئيس المنتخب مايك بنس إلى القول في تغريدة على تويتر "مبروك لدونالد ترمب على انتخابه رسمياً رئيسا للولايات المتحدة من قبل الهيئة الناخبة اليوم".

وتُعد عملية التصديق تلك أمراً شكلياً في أغلب الأحيان، لكنها ارتدت أهمية استثنائية هذا العام وسط مزاعم بمحاولة قراصنة روس التأثير على الانتخابات، وأيضاً بعدما تعالت أصوات تدعو الهيئة الناخبة لمنع ترمب من الوصول إلى البيت الأبيض.

وحين توجه الناخبون الاميركيون الـ136 مليوناً إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، لم ينتخبوا مباشرة رئيسهم المقبل بل اختاروا 538 ناخباً كبيراً هم الذين ينتخبون رسمياً الرئيس.

ويكون عادة تصويت كبار الناخبين، وهم مندوبون أو ناشطون محليون معظمهم غير معروف من الرأي العام، مجرد إجراء شكلي لا تسلط عليه الأضواء.

لكن شخصية ترمب المثيرة للجدل والنبرة الشديدة العدائية التي سيطرت على الحملة والانقسام الكبير في البلاد وفوز كلينتون بالتصويت الشعبي (بفارق أكثر من 2,5 مليون صوت عن الرئيس المنتخب)، كل ذلك بدل الوضع هذه السنة بالنسبة لهذه المحطة من الآلية الانتخابية.

ووفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي، يجب على أعضاء المجمع الانتخابي أن يجتمعوا في 19 ديسمبر/كانون الأول ويدلي كل عضو بصوتين، أحدهما لانتخاب الرئيس والثاني لنائب الرئيس.

ويجب بعد ذلك إرسال نتائج التصويت بحلول يوم 28 ديسمبر/كانون الثاني إلى الكونغرس، حيث يجري فرز الأصوات رسمياً، ومع إعلان النتيجة، يكون ترمب مستعدا بالكامل ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لتنصيبه رسمياً رئيسا للولايات المتحدة.