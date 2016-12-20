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ارتفاع قتلى عملية الدهس في برلين إلى 12 شخصا

20/12/2016

ارتفع عدد ضحايا واقعة الدهس الذي جرى بأحد أسواق أعياد الميلاد في مدينة برلين، وسط ألمانيا، مساء أمس، إلى 12 قتيلا و48 جريحا.

وقال وزير الداخلية الألماني إن تفاصيل عملية الدهس، التي تمت عبر شاحنة، تشير إلى أنها "هجوم"، فيما قالت شرطة برلين، عبر حسابها على " تويتر"، إن قتلى واقعة الدهس ارتفع إلى 12، إثر وفاة 3 جرحى في المستشفيات، متأثرين بإصابتهم.

وأضافت الشرطة أن عدد الجرحى استقر عند الرقم 48، لافتة إلى أن عدد كبير من الإصابات في "حالة حرجة" ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا لاحقاً.

وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن الشاحنة اقتحمت سوقا مكتظة بحشود من الزوار والسياح الذين يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد.

وأضاف استنادا إلى مصادر في الشرطة أن الشاحنة تحمل رقما بولنديا ولم يتم التعرف على جنسية الجاني الذي فرّ بعد العملية.

وعن تفاصيل الواقعة، نقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا عن مصادر بالشرطة والدفاع المدني إن شاحنة اقتحمت سوق "الكريسماس" المجاور للكنيسة التذكارية في قلب برلين، وقامت بدهس عدد من الأشخاص.

ونقلت صحيفة "برلينر بوست" الألمانية بدورها، عن شهود عيان، أن الشاحنة اتجهت ناحية جمع من الناس دون أي أضواء تحذيرية؛ ما يدل على أن الحادث متعمد، وليس مجرد حادث انحراف عن الطريق.

ونشرت شرطة برلين عبر حسابها على "تويتر" عدة تغريدات دعت فيها المواطنين للهدوء والبقاء في المنازل وترك كل الطرق مفتوحة من أجل تسهيل حركة عناصرها.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض علي السائق، وقتلت شخص كان معه في قمرة القيادة، مشيرة في أنباء أولية إلى أن الشخص القتيل هو مساعد السائق، قبل أن تؤكد لاحقا إنه بولندي الجنسية، وتعرب عن اعتقادها بأنه قد يكون مختطفا مع الشاحنة.

وقالت الشرطة في احدى تغريداتها علي تويتر إن التحقيقات متواصلة، وجميع الاحتمالات ممكنة بما فيها فرضية العمل الإرهابي، وأعلنت "حالة الانذار من هجمات إرهابية".

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