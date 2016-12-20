إطلاق نار أمام السفارة الأميركية في أنقرة وإغلاق القنصليات

إطلاق نار أمام السفارة الأميركية في أنقرة

فتح رجل النار فجر اليوم أمام مدخل السفارة الأمريكية في أنقرة دون أن يتسبب بسقوط ضحايا بحسب ما أعلنت البعثة مشيرة الى إغلاق كل البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في تركيا اليوم.

فبعد ساعات من اغتيال السفير الروسي في أنقرة، سمع إطلاق نار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التركية، وأكدت الخارجية الأميركية في حسابها على "تويتر" الأنباء عن إطلاق نار في محيط السفارة.

وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة التركية اعتقلت رجلا أطلق أعيرة نارية في الهواء خارج السفارة الأميركية في أنقرة بعد ساعات من اغتيال السفير الروسي ، مشيرة إلى أن الرجل أطلق ثماني أو تسع طلقات في الهواء من بندقية أخفاها في معطفه قبل اعتقاله.

وأضافت أن الشخص الذي فتح النار اعتقل ولم ترد تقارير بسقوط إصابات في الواقعة التي حدثت بعد ساعات من مقتل السفير الروسي لدى تركيا بالرصاص على يد شرطي خارج نوبة عمله.

