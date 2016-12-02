350 بلاغ بتحرش جنسي ضد مدربين لفرق الناشئين في بريطانيا

الاتحاد الإنجليزي يتحرّى في بلاغات تحرش جنسي

أعلن المجلس الوطني لقادة الشرطة في بريطانيا، تقدم 350 شخصًا ببلاغ بتهمة تعرضهم للتحرش الجنسي من قبل مدربين لفرق الناشئين لكرة القدم بالبلاد.

وقال سايمون بايلي المسؤول عن ملف حماية الأطفال في المجلس "نتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لضمان أن التحرك تجاه هذا العدد المتزايد من الضحايا على مستوى كرة القدم، يسير بشكل فعاّل".

وأضاف "الأرقام التي أعلنها المجلس، تستند إلى تحقيقات جارية إضافة إلى خط ساخن تم إطلاقه من قبل الجمعية الوطنية للوقاية من القسوة تجاه الأطفال".

ووكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد كشف عن المدرب المتورط في وقائع الاعتداء الجنسي على لاعبي كرة القدم الأطفال داخل جدران النادي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية ، فقد تم فتح تحقيق رسمي مع المدرب السابق، باري بينيل بعد اعترافات اثنين من نجوم كرة القدم السابقين أنه كان دائم الاعتداء الجنسي تجاههم عندما كانوا أطفالًا.

وكان بينيل قد واجه حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة اغتصاب صبي بريطاني بأحد أندية كرة القدم من ولاية فلوريدا عام 1994، وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة تسع سنوات في 23 جريمة ضد ستة أطفال في إنجلترا في العام 1998.