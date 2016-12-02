فيسبوك تطور آلية لمراقبة محتوى البثّ المباشر غير اللائق

فيسبوك تطور آلية لضبط محتوى البثّ المباشر

قال خواكين كانديلا المدير في شركة فيسبوك إن الشركة تعمل على تقنية للإبلاغ تلقائيا عن المواد غير اللائقة في البث المباشر بالفيديو لتواصل جهودا متنامية لاستغلال الذكاء الصناعي لمراقبة المحتوى.

ودخلت شركة موقع التواصل الاجتماعي طرفا في عدد من القضايا الجدلية بشأن المحتوى هذا العام من مواجهة انتقادات دولية – بعد حذفها صورة ترمز إلى حرب فيتنام بسبب العري – إلى السماح بنشر أخبار زائفة على الموقع.

واعتمدت فيسبوك عادة في الغالب على المستخدمين في الإبلاغ عن المنشورات غير اللائقة التي يفحصها بعد ذلك موظفون بالشركة لمطابقتها "بالمعايير المجتمعية".

ويتخذ المسؤولون التنفيذيون الكبار في الشركة القرارات بشأن القضايا الشائكة التي قد تتطلب تغييرات في السياسية.

وأبلغ كانديلا الصحفيين أن فيسبوك تستعين بشكل متزايد بالذكاء الصناعي لرصد المحتوى غير اللائق. وقال "إنها مجموعة من القواعد التي ترصد العري أو العنف أو أي من الأشياء التي لا تتفق مع سياساتنا".

وتعمل الشركة على استخدام النظم الآلية للإبلاغ عن محتوي الفيديو المتطرف، ويجري حاليا اختبار النظام الآلي على خدمة "فيسبوك لايف "وهي خدمة للبث المباشر للفيديو.

وقال كانديلا إن استخدام الذكاء الصناعي للإبلاغ عن محتوي الفيديو المباشر غير اللائق لا يزال في مرحلة الأبحاث.

وقالت الشركة إنها تستخدم أيضا النظام الآلي لمعالجة عشرات الملايين من البلاغات التي تفحصها أسبوعيا وللتعرف على البلاغات المتكررة وتوجيه المحتوى المبلغ عنه إلى المراجعين أصحاب الخبرات المناسبة في الموضوع ذي الصلة.