البث الحي
منوعات

فيسبوك تطور آلية لمراقبة محتوى البثّ المباشر غير اللائق

2/12/2016

فيسبوك تطور آلية لضبط محتوى البثّ المباشر

قال خواكين كانديلا المدير في شركة فيسبوك إن الشركة تعمل على تقنية للإبلاغ تلقائيا عن المواد غير اللائقة في البث المباشر بالفيديو لتواصل جهودا متنامية لاستغلال الذكاء الصناعي لمراقبة المحتوى.

ودخلت شركة موقع التواصل الاجتماعي طرفا في عدد من القضايا الجدلية بشأن المحتوى هذا العام من مواجهة انتقادات دولية – بعد حذفها صورة ترمز إلى حرب فيتنام بسبب العري – إلى السماح بنشر أخبار زائفة على الموقع.

واعتمدت فيسبوك عادة في الغالب على المستخدمين في الإبلاغ عن المنشورات غير اللائقة التي يفحصها بعد ذلك موظفون بالشركة لمطابقتها "بالمعايير المجتمعية".

ويتخذ المسؤولون التنفيذيون الكبار في الشركة القرارات بشأن القضايا الشائكة التي قد تتطلب تغييرات في السياسية.

وأبلغ كانديلا الصحفيين أن فيسبوك تستعين بشكل متزايد بالذكاء الصناعي لرصد المحتوى غير اللائق. وقال "إنها مجموعة من القواعد التي ترصد العري أو العنف أو أي من الأشياء التي لا تتفق مع سياساتنا".

وتعمل الشركة على استخدام النظم الآلية للإبلاغ عن محتوي الفيديو المتطرف، ويجري حاليا اختبار النظام الآلي على خدمة "فيسبوك لايف "وهي خدمة للبث المباشر للفيديو.

وقال كانديلا إن استخدام الذكاء الصناعي للإبلاغ عن محتوي الفيديو المباشر غير اللائق لا يزال في مرحلة الأبحاث.

وقالت الشركة إنها تستخدم أيضا النظام الآلي لمعالجة عشرات الملايين من البلاغات التي تفحصها أسبوعيا وللتعرف على البلاغات المتكررة وتوجيه المحتوى المبلغ عنه إلى المراجعين أصحاب الخبرات المناسبة في الموضوع ذي الصلة.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)