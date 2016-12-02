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فيديو: في واقعة نادرة "حكم" يسجل هدفا في الدوري المصري

2/12/2016

شهدت مباراة فريقي أسوان وإنبي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم واقعة غريبة بتسبب الحكم كامل محمد كامل، الذي أدار المباراة في تسجيل هدف تاريخي لفريق إنبي.

وارتطمت الكرة التي سددها الغاني إيمانويل إجيبتور لاعب إنبي، بالحكم محمد كامل، الذي كان يتمركز أثناء إدارته للمباراة داخل منطقة جزاء أسوان، لتغير مسارها، وتسكن شباك حارس مرمى أسوان.

واحتسب الهدف باسم الغاني إجيبتور، لاعب خط وسط نادي "إنبي" الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تمكن المدافع معاذ الحنفاوي من تعديل النتيجة لأسوان من خط الجزاء قبيل نهاية المباراة بدقائق.

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