صندوق النقد: الدرهم المغربي لن يهبط بعد التعويم التدريجي

نقود مغربية من فئات مختلفة

قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف.

وتعمل المغرب، وهي أكبر مستورد للطاقة في المنطقة مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام على تحرير نظام عملتها في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي ساهم في تعزيز ماليتها العامة.

وقال نيكولا بلانشيه رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن… الأمر ليس أكيدا ولكننا لا نتوقع انحرافا كبيرا (بعد الإصلاح)".

وقال بلانشيه للصحفيين في العاصمة المغربية الرباط بعد انتهاء زيارة بعثة الصندوق للمملكة "سيكون الإصلاح تدريجيا… ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة هنا."

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية للمغرب كبيرة وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة.

وتجاوزت الاحتياطيات الأجنبية المغربية 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بما يكفي لتغطية واردات أكثر من سبعة أشهر. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات لتكفي ثمانية أشهر بحلول نهاية 2017.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60 في المئة وبالدولار بنسبة 40 في المئة. ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق.

وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل السوق.

وفضلا عن تحرير العملة يأمل البنك المركزي أيضا تبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم.

وبذلت المغرب بالفعل جهودا لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام.