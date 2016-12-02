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شاهد: محافظ بورسعيد لمواطن يشتكي من سعر السكر "إنت إخواني"

2/12/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمحافظ بورسعيد أثناء إمساكه بأحد المواطنين وهو يردد " والمصحف ما أنا سايبه علشان دا إخواني".

ويظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يشكو للمحافظ ارتفاع أسعار السلع وتحديدا سعر السكر، أثناء جولة للمحافظ اللواء عادل الغضبان في مدينة بورفؤاد، وقال المواطن للمحافظ "كل يوم أذهب لشراء كيلو سكر فأجد زيادة جنيه على سعره، واشتريته بالأمس بـ14 جنيهًا، وتشاجرت مع البائع بسبب ذلك"، لكن وبدلا من أن يتخذ المحافظ موقفا إيجابيا تجاه شكوى المواطن أقسم أنه إخواني وأنه لن يتركه، وطلب من وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على المواطن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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