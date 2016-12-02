شاهد: طلاب في أستراليا يعيدون إنتاج عقار مُكلف بسعر زهيد

تمكنت مجموعة من طلاب الثانوية في أستراليا، من إعادة إنتاج مادة بيريمثيامين، والتي تمثل العنصر النشط في عقار يستخدم لعلاج الطفيليات والملاريا والعديد من الأمراض .

وقال الطلاب أنهم فعلوا ذلك ليعطوا فرصة كبيرة لكل مريض في علاج الملاريا والإيدز، مشيرين إلى أنهم قاموا بذلك للتصدى لرجل الأعمال الأمريكي مارتن شكرلي الذي ضاعف سعر الأدوية الأساسية، بنسبة 55% العام الماضي.

الطلاب وهم في سن 17 عاما، أمضوا أكثر من عام في محاولة للتوصل إلى إنتاج مادة بيريميثامين بمساعدة الدكتورة أليس ويليامسون بجامعة سيدني ، وأنتجوا 3.7 غرام من العنصر النشط في العقار، مقابل 20 دولارًا فقط .

وأوضح الطلاب أنهم نجحوا في تطوير مادة بيريمثيامين، والتي تمثل العنصر النشط في العقار، الذي يستخدم لعلاج الملاريا وللأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة والسيدات الحوامل، ومرضى العلاج الكيميائي.

وسلطت الأضواء على العقار في سبتمبر/ أيلول عام 2015 عندما رفعت شركة تورينغ للأدوية، التي لديها حقوق حصرية لبيعه في السوق الأمريكية، سعره من 13.50 دولار للقرص الواحد إلى 750 دولارا.

أما بالنسبة للطلاب، فهم يأملون أن يلهم نجاحهم طلابا آخرين في محاولة إعادة إنتاج أدوية أخرى .