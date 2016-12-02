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شاهد: أب يبكي بعد تبرئة ابنه من قضية أعدم بسببها قبل عقدين

2/12/2016

بعد عقدين من إعدامه: محكمة صينية تبرئ رجلا أدين بالاغتصاب

برأت أعلى هيئة قضائية صينيةالجمعة ساحة شاب كان في الحادية والعشرين من عمره عندما أعدم في 1995 بعد إدانته بالاغتصاب والقتل، قائلة إن الأدلة ضده لم تكن كافية.

وأدين "نيه شو بين" قبل 21 عاما بتهمة اغتصاب وقتل امرأة في مدينة شيجياتشوانغ في إقليم خبي بشمال الصين.

وأعدم الرجل يوم 27 من أبريل/ نيسان عام 1995 بعد أن أيدت محكمة محلية القرار في أعقاب الطعن على الحكم بإدانته.

وجاءت التبرئة من محكمة الشعب العليا بعد فحص القضية مرة ثانية والذي بدأ في يونيو/ حزيران.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "الحقائق غير واضحة والأدلة غير كافية".

وقضت المحكمة بأن معظم الأدلة التي استخدمت ضد "نيه" مثيرة للريبة وقالت إن هناك شكوكا في صحة الاعتراف الذي أدلى به.

وأعيد نشر مقطع فيديو لأفراد أسرة "نيه" وهم يبكون بعد سماع الأنباء اليوم آلاف المرات على موقع التدوين المصغر ويبو، وهو المعادل الصيني لتويتر.

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