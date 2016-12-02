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سلوفاكيا تقر قانونا يقطع الطريق أمام بناء مساجد

2/12/2016

مسجد وحيد في سلوفاكيا ورفض لاستقبال مسلمين

وافق البرلمان السلوفاكي على مشروع قانون، يُصعّب من بناء المساجد في سلوفاكيا ، كما يجعل من الصعب إعلان الإسلام دينا رسميا في البلاد.

وأعد مشروع القانون "الحزب القومي السلوفاكي" الشريك في الحكومة الائتلافية، ودعمته أحزاب المعارضة؛ ما أدى إلى تمريره بأغلبية الأصوات.

ووفقا للقانون الجديد، لابد أن يكون عدد أتباع دين ما في سلوفاكيا 50 ألفا على الأقل لتعترف الدولة بهذا الدين، في حين كان هذا العدد سابقا 20 ألفا.

وبذلك لابد أن يبلغ عدد المسلمين المسجلين في سلوفاكيا 50 ألفا، ليتم قبول الإسلام كدين رسمي، وليتمكن المسلمون من بناء المساجد.

وأعرب رئيس الحزب القومي السلوفاكي، أندريه دانكو، في تصريحات صحفية، عن عدم رغبته في "أسلمة" سلوفاكيا، مضيفا: "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لكي لا يكون من الممكن إنشاء أي مسجد في المستقبل".

ويوجد في سلوفاكيا، التي يعيش بها حوالي 5 آلاف مسلم مسجد وحيد وقديم، وفي السابق، تم رفض طلبات عدة لبناء مساجد؛ لعدم وجود عدد كافٍ من المسلمين في البلاد حسب المسؤولين.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، قال في تصريحات خلال أزمة اللاجئين: "لن نسمح أبدا بتكون مجتمع مسلم في سلوفاكيا" و"لا نريد لاجئين مسلمين" و"إننا نراقب جميع المسلمين في بلادنا فردا فردا".

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