البث الحي
منوعات

دراسة : فيتامين "د" يحمي المواليد من التصلب العصبي

2/12/2016

فيتامين "د" يحمي المواليد من التصلب العصبي

أفادت دراسة دنماركية حديثة، بأن تناول فيتامين "د" أثناء الحمل، قد يقلل من خطر إصابة المواليد بمرض "التصلب العصبي المتعدد" في وقت لاحق من حياتهم.

الدراسة التي أجرها باحثون بمعهد "ستيت سيروم" للبحوث في كوبنهاغن، راجعوا فيها السجلات الطبية لـ 521 شخصا ولدوا عام 1981 بالدنمارك، وأصيبوا بمرض "التصلب المتعدد" عام 2012، تمت مقارنتهم بـ972 شخصًا آخرين ولدوا في نفس العام، ولم يصابوا بالمرض.

وبمراجعة سجلات فحوصات حديثي الولادة، لاحظ فريق البحث أنه كلما كانت نسب فيتامين "د" مرتفعة عند المواليد، انخفضت لديهم الإصابة بمرض "التصلب المتعدد" بنسبة 47% عن غيرهم.

ووجد الباحثون، أن عدم حصول الأجنة على المستويات الكافية من فيتامين "د" خلال الحمل، قد يؤثر على مخاطر إصابتهم بمرض "التصلب العصبي المتعدد"، في وقت لاحق من حياتهم.

ويُعد "التصلب المتعدد"، الذي يصيب 2.3 مليون شخص حول العالم، من الأمراض الالتهابية والمناعية المزمنة الخطيرة والشائعة، حيث يؤثّر على الجهاز العصبي المركزي، ويصيب الجهاز المناعي للجسم بخلل كبير، ويجعله يُهاجم نفسه، ويضر بشكل خاص الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ويسبب خللا في الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة.

ويعاني مرضى "التصلب المتعدد" غالبًا من ضعف العضلات وخلل في التوازن وتدهور الوظائف الحركية للجسم واضطرابات الرؤية، وقد يؤدي أحيانًا إلى الشلل، وتظهر غالبًا الأعراض الأولية للمرض في المرحلة العمرية من 20 إلى 40 عامًا، وهو يُهاجم النساء بشكل أكبر من الرجال بمعدل 3 أضعاف.

وتُعد الشمس المصدر الأول والآمن لفيتامين "د"، فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين، ويمكن تعويض نقص فيتامين "د"، بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسالمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات فيتامين "د" المتوافرة بالصيدليات.

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين، قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)