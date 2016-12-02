تشافي: في قطر يعيشون الكلاسيكو كما لو أنهم في برشلونة

تشافي هيرنانديز، قائد فريق برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي

قال تشافي هيرنانديز، قائد فريق برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي، إن الأسابيع القليلة المقبلة تشهد ثلاث مباريات ذات أهمية خاصة له، مضيفا أن قطر، التي يعتبرها بلده الثاني، حفلت بالإثارة قبل هذه المباريات الثلاث.

وتحدث تشافي، قبل ست سنوات من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في حوار نشره موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الشغف بكرة القدم في قطر قبل الكلاسيكو، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد، وعن اشتياقه للترحيب بزملائه في برشلونة القادمين للدوحة من أجل خوض مباراة ودية مع نادي الأهلي السعودي يوم 13 من الشهر الجاري. كما يتحدث عن الاستعدادات التي يجريها لإقامة كلاسيكو خاص بقطر.

وعن مباراة كلاسيكو الأرض المقرر إقامتها غدا، قال تشافي: "اللاعبون في نادي السد يذكرونني كل يوم أن هناك كلاسيكو هذا الأسبوع. تسمع عن هذا الكلاسيكو في كل مكان هنا. العالم يتحدث عن الكلاسيكو، وهنا في قطر هناك توقعات كبيرة قبل المباراة. سأستمتع بالمباراة في البيت. لقد شاهدت بعض مباريات الكلاسيكو هنا من قبل، والناس يعيشونها كما لو كانوا في أسبانيا أو في برشلونة. الكل يتطلع للمباراة".

وأضاف :"من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الكلاسيكو. أتذكر أننا ذهبنا مرة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو متخلفين عنهم بفارق 21 نقطة، ولكننا كنا الأفضل وتعادلنا .1:1 ومرة أخرى كنا في أفضل حالاتنا وجاء ريال مدريد إلى كامب نو وهو متخلف عنا بنقاط كثيرة، لكنه فاز بالمباراة. إنها مباريات لا يمكن لأحد معرفة ما سيحدث فيها. لكنني طبعا أتمنى أن يفوز برشلونة".

وأردف: "صحيح أن برشلونة ليس في أفضل أحواله، وأن ريال مدريد لم يخسر في 31 مباراة، لكن هذا لا يعني شيئاً. سنرى كيف ستبدأ المباراة. يلعب برشلونة على أرضه، ويجب أن يفوز لأن الفارق هو ست نقاط والخسارة تعني أن الفارق سيرتفع إلى تسع نقاط، وهو فارق كبير. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث.

ويرى تشافي أن مفتاح الفوز لبرشلونة في هذه المباراة هو السيطرة على وسط الملعب حيث قال :" لكي يفوز برشلونة بالمباراة، عليه أن يسيطر على مجريات اللعب. يجب على الفريق أن يستعيد عافيته ويظهر في أحسن حالاته، وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة، لأن هذا هو الوضع الذي يكون فيه برشلونة مرتاحاً تماماً. إن لم نستحوذ على الكرة لا نكون مرتاحين. سيعود إنييستا إلى الملعب وهو لاعب مهم جداً بالنسبة لبرشلونة في الاستحواذ على الكرة وتنظيم اللعب"

بعد عشرة أيام فقط من المباراة في استاد الكامب نو، سيلتقي تشافي بزملائه القدامى في الدوحة، حيث يزور فريق برشلونة قطر لأول مرة للعب مباراة ودية مع أبطال المملكة العربية السعودية.

يقول تشافي في هذا الصدد :"أقول لجميع زملائي السابقين في برشلونة إنه يشرفني أن أرحب بكم هنا في قطر. أنا هنا كسفير لبطولة كأس العالم 2022، وستكون هذه فرصة رائعة للناس لمشاهدة فريق برشلونة مباشرة. أتمنى أن يشاهد الجمهور مباراة رائعة أمام الأهلي، سواء من يحضر منهم إلى الاستاد أو من يشاهد المباراة على التليفزيون. إنها فرصة سحرية أن نرى برشلونة يلعب في الشرق الأوسط. أنا على اتصال مستمر مع اللاعبين، لكن من الرائع رؤيتهم هنا. وستكون هذه فرصة ممتازة لقطر للاحتفال بكرة القدم قبل .2022 سيكون الاستاد ممتلئاً والمباراة رائعة لأن الناس هنا تحب برشلونة".

وأكد تشافي أن قطر ستتمكن من تكوين جيل جديد من اللاعبين الذين سيكون لهم دور مهم في منافسات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه البلاد.

وقال تشافي :"تمتلك قطر فريق كرة قدم جيد يتألف من لاعبين موهوبين. يمكن أن يكون للاعبي فرق كرة القدم تحت 23 سنة وتحت 19 سنة دور مهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم .2022 علاوة على ذلك، يوجد في أكاديمية أسباير والاتحاد القطري لكرة القدم مدربون جيدون، مثل فيليكس سانشيز الذي يعتبر مدرباً مهما جداً، كما أنني أستمتع في عملي كمدرب لفريق كرة لقدم تحت 23 سنة. يضم فريق كرة القدم تحت 23 سنة لاعبين رائعين قبل ست سنوات من موعد انطلاق كأس العالم .2022 سيشكل اللاعبون الحاليون للمنتخب لوطني ولاعبو فرق الشباب فريقاً رائعاً سيخوض منافسات كأس العالم على أرضه وأمام جمهوره. تسير عملية تنظيم بطولة كأس العالم على ما يرام. أما بالنسبة لتطوير كرة القدم، فلدينا متسع من الوقت لإعداد هؤلاء اللاعبين.