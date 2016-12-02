المغنية سيلينا غوميز تتربع على عرش إنستغرام

صفحة المغنية سيلينا غوميز

أطاحت المغنية سيلينا غوميز زميلتها المغنية تيلور سويفت لتكون صاحبة أكبر عدد من المتابعين على موقع إنستغرام وتهيمن نجمتا البوب مرة ثانية على موقع التواصل الاجتماعي في 2016.

وفي تصنيفات إنستغرام السنوية التي نشرت أمس الخميس كانت غوميز صاحبة أكبر عدد من المتابعين بنحو 103 ملايين متابع بينما جاءت سويفت في المركز الثاني بنحو 93.9 مليون متابع.

وحلت المغنيتان أريانا غراندي وبيونسيه في المركزين الثالث والرابع بنحو 89.6 مليون متابع و 88.9 مليون متابع على التوالي. بينما احتلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس بنحو 88.2 مليون متابع.

وكانت النساء الخمس أيضا صاحبات أكبر خمسة حسابات على انستغرام من حيث عدد المتابعين في العام الماضي أيضا لكن الترتيب تغير مع تراجع كيم من المركز الثاني إلى المركز الخامس.

وكانت غوميز (24 عاما) المعروفة بأغان مثل (سيم أولد لاف) أيضا أكثر شخصية بين المشاهير تنال نقرات الإعجاب على صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الموقع.