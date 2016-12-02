الفيفا يطالب جميع لاعبي كرة القدم بارتداء شارات سوداء

فريق تشابيكوينسي البرازيلي قبل تحطم الطائرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات كرة القدم التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل في جميع أنحاء العالم، حدادا على ضحايا حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي.

وذكر الفيفا في بيان أن مكتب مجلس الفيفا طالب جميع لاعبي كرة القدم بارتداء شارات سوداء خلال مباريات هذا الأسبوع.

وسقطت الطائرة التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي في طريقه نحو كولومبيا لخوض مباراة الذهاب في نهائي كأس سود امريكانا، قبل هبوطها بمدينة ميدلين، لتودي بحياة 71 شخصا من بينهم لاعبي ومدربي الفريق البرازيلي ولم ينج من الفريق سوى ثلاثة لاعبين فقط.

وذكر الفيفا أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو الذي قال عقب الحادث إنه "يوم حزين للغاية في كرة القدم" سيحضر مراسم التأبين الجماعي للفريق والمقررة اليوم الجمعة في استاد تشابيكو ، معقل الفريق البرازيلي.

كذلك من المقرر أن يحضر مراسم التأبين الرئيس البرازيلي ميشال تامر وتيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

