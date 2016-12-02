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اتهام مدير مكتب نتنياهو الأسبق بمحاولة الاغتصاب

1/12/2016

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مدير مكتب رئيس الحكومة الأسبق "جيل شفير"، متهم بعدد من الجرائم الجنسية.

ويخضع شيفر للحبس المنزلي لخمسة أيام، على ذمة التحقيق بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية.

ونفى جيل فريدمان محامي شيفر الاتهامات الموجهة لموكله ووصفها بأنها "سخيفة".

ويتهم شيفر بمحاولة اغتصاب سيدة واصطحابها إلى شقة رغما عنها.

واستقال شيفر من منصبه بعد أن اتهمته سيدة بمحاولة اغتصابها. وبعد التحقيق معه وخضوعه لآلة كشف الكذب ثلاث مرات تبين أنه صادق.

وعمل شيفر مديرا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقبلها كان مسؤولا عن الفعاليات الاجتماعية والسفريات الخاصة برئيس الحكومة.

وحسب تقرير للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي فإن المحاولة حدثت بينما كان شيفر خارج الخدمة كمدير لمكتب رئيس الحكومة إلا أنه يبقى من الشخصيات المقربة لنتنياهو بشكل شخصي.

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