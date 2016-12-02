إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجائرة فيفا لأفضل لاعب

نجم برشلونة ليونيل ميسي

انضم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى المرشحين التقليديين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعب في العالم اليوم الجمعة.

وسيتنافس كلاوديو رانييري وفرناندو سانتوس – المدربان اللذان حققا أكبر مفاجآت العام – مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وانضمت الأمريكية كارلي لويد – الفائزة بجائزة أفضل لاعبة العام الماضي – إلى الألمانية ميلاني بيرنغر والبرازيلية مارتا الفائزة بالجائزة خمس مرات من قبل إلى القائمة النهائية للتنافس على جائزة العام الحالي.