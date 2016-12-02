البث الحي
منوعات

إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجائرة فيفا لأفضل لاعب

2/12/2016

نجم برشلونة ليونيل ميسي

انضم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى المرشحين التقليديين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعب في العالم اليوم الجمعة.

وسيتنافس كلاوديو رانييري وفرناندو سانتوس – المدربان اللذان حققا أكبر مفاجآت العام – مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وانضمت الأمريكية كارلي لويد – الفائزة بجائزة أفضل لاعبة العام الماضي – إلى الألمانية ميلاني بيرنغر والبرازيلية مارتا الفائزة بالجائزة خمس مرات من قبل إلى القائمة النهائية للتنافس على جائزة العام الحالي.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)