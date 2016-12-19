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ماليزيا: عمليات القتل والاغتصاب مازالت مستمرة بحق الروهينغيا

19/12/2016

دعوات للتدخل لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغيا

قالت ماليزيا اليوم الاثنين إن محنة مسلمي الروهينغيا في ميانمار قضية محل اهتمام المنطقة ودعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت ضدهم.

وقال وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان إن التقدم في تحسين حقوق الإنسان للروهينغيا في ولاية راخين "بطيء إلى حد ما" ولا تزال ترد تقارير عن اعتقالات تعسفية وعمليات قتل خارج نطاق القانون وحالات اغتصاب يقوم بها جنود.

وقال حنيفة خلال اجتماع لنظرائه برابطة الآسيان في يانغون بحسب نص كلمته الذي قدمته وزارة الشؤون الخارجية الماليزية "نعتقد أن الوضع الآن محل اهتمام إقليمي وعلينا حله سويا".

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