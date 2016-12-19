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لحظة بلحظة: تطورات حادث اغتيال السفير الروسي إلى تركيا

19/12/2016

– الخارجية التركية: سيتم فتح تحقيق واسع حول اغتيال السفير الروسي وستتم محاسبة الفاعلين.

 

 – بوتين يطلب ضمانات من تركيا بشأن سلامة الدبلوماسيين الروس.

– أردوغان في رسالة مصورة: هذا العمل الاستفزازي يستهدف الإضرار بتطبيع العلاقات مع روسيا.

– مسؤول أمني تركي: "دلائل قوية للغاية" على أن المسلح الذي قتل السفير الروسي ينتمي لشبكة كولن.

 – قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث مقتل السفير الروسي في تركيا.

 – رئيس الوزراء التركي: الهدف من اغتيال السفير الروسي هو الإضرار بالعلاقات التركية الروسية.

– وزير الداخلية التركي: مطلق النار ينتمي لقوات التدخل السريع في أنقرة منذ عامين ونصف وولد عام 1994.

– وزير الداخلية التركي: منفذ الهجوم عمره 22 عاما وتخرج من كلية الشرطة في إزمير.

– وزير الداخلية التركي: الاعتداء المسلح على السفير الروسي استهداف للعلاقات التركية الروسية.

– مراسل الجزيرة: اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين عقب اغتيال السفير الروسي.

– مراسل الجزيرة: قاتل السفير الروسي ادعى أنه من قوات الحماية الخاصة بالسفير.

– إنترفاكس عن برلماني روسي: المحادثات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا ستجرى غدا رغم مقتل السفير.

– مطلق النار على السفير الروسي كان عنصرا في الحراسات الخاصة بأنقرة. 

– رئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما: اغتيال كارلوف لن يفسد العلاقات مع تركيا.

– الرئيس الفرنسي يستنكر بشدة اغتيال السفير الروسي إلى أنقرة.

– مطلق النار على السفير الروسي إلى أنقرة أعلن بالتركية أنه انتقم لما يجري في حلب.

 – معلومات أولية: منفذ عملية اغتيال السفير الروسي يدعى مولود أيتن طاش.  

– الخارجية الأمريكية تندد باغتيال السفير الروسي إلى أنقرة.

– الأمم المتحدة تدين قتل السفير الروسي إلى تركيا.

– مصدر أمني تركي يقول إن المهاجم الذي قتل السفير الروسي ضابط عمل في شرطة أنقرة.

– اغتيال السفير الروسي في تركيا بعد إطلاق النار عليه في أنقرة.

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