لحظة بلحظة: تطورات حادث اغتيال السفير الروسي إلى تركيا

– الخارجية التركية: سيتم فتح تحقيق واسع حول اغتيال السفير الروسي وستتم محاسبة الفاعلين.

– بوتين يطلب ضمانات من تركيا بشأن سلامة الدبلوماسيين الروس.

– أردوغان في رسالة مصورة: هذا العمل الاستفزازي يستهدف الإضرار بتطبيع العلاقات مع روسيا.

– مسؤول أمني تركي: "دلائل قوية للغاية" على أن المسلح الذي قتل السفير الروسي ينتمي لشبكة كولن.

– قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث مقتل السفير الروسي في تركيا.

– رئيس الوزراء التركي: الهدف من اغتيال السفير الروسي هو الإضرار بالعلاقات التركية الروسية.



– وزير الداخلية التركي: مطلق النار ينتمي لقوات التدخل السريع في أنقرة منذ عامين ونصف وولد عام 1994.

– وزير الداخلية التركي: منفذ الهجوم عمره 22 عاما وتخرج من كلية الشرطة في إزمير.

– وزير الداخلية التركي: الاعتداء المسلح على السفير الروسي استهداف للعلاقات التركية الروسية.

– مراسل الجزيرة: اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين عقب اغتيال السفير الروسي.

– مراسل الجزيرة: قاتل السفير الروسي ادعى أنه من قوات الحماية الخاصة بالسفير.

– إنترفاكس عن برلماني روسي: المحادثات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا ستجرى غدا رغم مقتل السفير.

– مطلق النار على السفير الروسي كان عنصرا في الحراسات الخاصة بأنقرة.

– رئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما: اغتيال كارلوف لن يفسد العلاقات مع تركيا.

– الرئيس الفرنسي يستنكر بشدة اغتيال السفير الروسي إلى أنقرة.

– مطلق النار على السفير الروسي إلى أنقرة أعلن بالتركية أنه انتقم لما يجري في حلب.

– معلومات أولية: منفذ عملية اغتيال السفير الروسي يدعى مولود أيتن طاش.

– الخارجية الأمريكية تندد باغتيال السفير الروسي إلى أنقرة.

– الأمم المتحدة تدين قتل السفير الروسي إلى تركيا.



– مصدر أمني تركي يقول إن المهاجم الذي قتل السفير الروسي ضابط عمل في شرطة أنقرة.

– اغتيال السفير الروسي في تركيا بعد إطلاق النار عليه في أنقرة.

