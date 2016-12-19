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فيديو: 4 ملايين مشاهدة لاستخدام جديد لكرة التنس

19/12/2016

حصد مقطع مصور لطريقة مبتكرة لاستخدام كرة التنس، نحو 4 ملايين و300 ألف مشاهدة في أقل من 15 ساعة على نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 30 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

ونشرت صفحة 5-Minute Crafts على فيسبوك، الفيديو الذي يظهر طريقة مبتكرة وبسيطة للغاية للاستفادة من كرة التنس، حيث يتم فتح جزء منها يشبه الفم وتزينها بعينين ثم استخدامها لتعليق الأشياء بشكل أنيق.

وأظهر الفيديو الكرة وهي مثبتة في أكثر من مكان تحمل مرة قلماً، ومرة أخرى تُعلَّق مفاتيح المنزل عليها، وفي الحمامات لتعليق المناشف، وأخيراً لوضع الخطابات البريدية بجوار الباب حتى لا تُنسى.

 

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