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فيديو: مقتل وإصابة 60 شخصا في حادث دهس بألمانيا

19/12/2016

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من خمسين آخرين في حادث دهس بأحد أسواق أعياد الميلاد في برلين حسبما ذكرت الشرطة وإدارة الدفاع المدني في العاصمة الألمانية.

ورجحت الشرطة أن يكون حادث الدهس هو عمل متعمد، وذلك حسبما قال متحدث باسم الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم الاثنين.

ودعت الشرطة الألمانية المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وقالت شرطة برلين إن شاحنة سارت فوق رصيف المشاة وأصابت العديد من الأشخاص.

وأظهر مقطع فيدو نشر على حساب صحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية أكشاكا للبيع في السوق الموجودة بالقرب من كنيسة الذكرى الشهيرة في برلين بعد أن تم تخريبها جراء عملية الدهس.

وسمعت في المقطع المصور أصوات العديد من سيارات الشرطة.

وذكر أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية أن عددا من رجال الشرطة مسلحين ببنادق آلية بحديقة حيوانات العاصمة برلين.

وصرح أحد رجال الشرطة للمصور إن منفذ الجريمة لاذ بالفرار.  
 

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