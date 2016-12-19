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شاهد: لحظة اغتيال السفير الروسي إلى تركيا

19/12/2016

قالت وكالة سبوتنيك نقلا عن مصادر أمنية تركية إن السفير الروسي إلى أنقرة قتل متأثرا بجراحه.

وحسب مراسل الأناضول، فإنّ الهجوم المسلح جرى أثناء كلمة كان يلقيها كارلوف في افتتاح المعرض الذي نُظّم بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية منطقة جانقايا في أنقرة.

ونقلت قناة سي.إن.إن تورك  أنه تم سماع إطلاق نار جديد من موقع إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن كارلوف قتل بعد إصابته بجروح بالغة في الهجوم. وأصيب معه أيضاً 3 أشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تعرض سفيرها إلى أنقرة لإطلاق نار ونقله إلى المستشفى.

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